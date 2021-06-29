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المخرج هشام عطوة رئيسا لقصور الثقافة خلفا لأحمد عواض

09:00 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
المخرج هشام عطوة رئيسا لقصور الثقافة خلفا لأحمد عواض

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

القاهرة - مصراوي:

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتكليف الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بتسيير أعمال الهيئة خلفا للدكتور أحمد عواض الذي تقدم باعتذار رسمي نظرا لارتباطه بأعمال فنية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في اجتماع ضم جميع قيادات وزارة الثقافة حيث وجهت عبد الدايم الشكر لـ عواض على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية متمنية له التوفيق في مشروعاته المستقبلية.

من جانبه أعرب عواض عن سعادته بالعمل مع شخصية فنية مرموقة هي الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وأكد أن دعمها الدائم كان كلمة السر فيما تم انجازه خلال الفترة التي قضاها رئيسا لهيئة قصور الثقافة وتمنى التوفيق للفنان هشام عطوة لاستكمال مسيرة العمل خلال الفترة القادمة.

يذكر أن الفنان هشام عطوة شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الأسبق ، تولى إدارة عدد من فرق البيت الفنى للمسرح خلال الفترة من 2007 وحتى 2011، مدير مركز الهناجر للفنون 2012 – 2014، أفضل مدير بوزارة الثقافة 2009، كما حصل على عدد من جوائز الإخراج في العديد من المهرجانات المصرية والعربية والدولية ، اخرج العديد من حفلات افتتاح وختام الكثير من المهرجانات العربية والدولية وله أكثر من 30 عرضا مسرحيا لفرق الجامعات والبيت الفنى للمسرح والشركات والقطاع الخاص كما اشرف على انتاج أكثر من 25 عملا مسرحيا فى مسرح الشباب والطليعة والتى حصدت الكثير من الجوائز فى المهرجانات ، اشرف على العديد من المشروعات الفنية في مجال المسرح منها مشروع 100 ليلة مسرح الذى قدم على مركز الهناجر للفنون وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية بالمغرب وتونس والصين وتايلاند إلى جانب المشاركة في مجموعة من المؤتمرات والندوات والورش الفنية وعضوا بلجان تحكيم المهرجانات المسرحية أبرزها المسرح الجامعي، اللقاء الاول للشباب، نوادي المسرح.

إيناس عبد الدايم هشام عطوة أحمد عواض الهيئة العامة لقصور الثقافة

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