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مستشفى زايد التخصصي يجري جراحة عاجلة بإصلاح اعوجاج في العمود الفقري

08:26 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
مستشفى زايد التخصصي يجري جراحة عاجلة بإصلاح اعوجاج في العمود الفقري

الدكتور محمد عبد الهادي

كتب- أحمد جمعة:

نجح مستشفى زايد التخصصي في إجراء جراحة عاجلة لعملية إصلاح اعوجاج في العمود الفقري من الدرجه الرابعة بالفقرات الصدرية والقطنية، لفتاه تبلغ من العمر 16 عاما.

شمل الفريق الطبي المعالج الدكتور محمد عبد الهادي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد صلاح متخصص مخ وأعصاب والدكتورة غادة فراج مختصة مخ وأعصاب والدكتور تامر نبيل، استشاري التخدير، وإبراهيم زنفل، من فريق تمريض العمليات.

ويشارك المستشفى في مبادرة رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار، رغم وجود جائحة فيروس كورونا، ووجود جزء من المستشفى مخصص لعلاج حالات فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور أحمد هجرس، مدير عام المستشفى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتقديم خدمة طبية يرضى عنها المواطن مع العمل على تطوير كافة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى.

وتقوم أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالعمل على تقديم كافة خدمات العلاج بجميع وحدات الأمانة على أعلى مستوى، خطة شاملة لتطوير كافة المستشفيات، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

ويحتوي المستشفى على أحدث أجهزة رسم القلب والموجات الصوتية للقلب، وأحدث المعامل وأجهزة الأشعة وجميع الخدمات الطبية.

مستشفى زايد التخصصي جراحة عاجلة إعوجاج في العمود الفقري الفقرات الصدرية

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