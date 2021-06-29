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التربية السليمة وتغليظ العقوبة هما الرادع.. برلماني ينتقد تزايد ظاهرة التحرش

06:50 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
التربية السليمة وتغليظ العقوبة هما الرادع.. برلماني ينتقد تزايد ظاهرة التحرش

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

رحب النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، والذي يتضمن تغليظ العقوبة للتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وأكد عبد الحميد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هناك تفاقمًا لخطورة التحرش الجنسي كظاهرة لها وقعها السيئ، ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة تسود فيها القيم والمبادئ من كل جوانبها.

وأوضح النائب أن تغليظ عقوبة المتحرش ستردع كل مَن تسول له نفسه القيام بهذه الجريمة التي تخالف الإنسانية والأديان السماوية؛ مضيفًا: هناك حالة من الرضا بالشارع المصري والارتياح لتمرير هذه التعديلات التي تردع كل مَن تسول له نفسه التحرش بالمرأة المصرية، لافتًا إلى أن دعم وتأييد أي مشروعات وقوانين تغلظ عقوبة التحرش واجب واطني.

ونوه عضو مجلس النواب بأن الجيل الجديد يفتقد الرقابة والمتابعة الأسرية، موضحًا أن تغليظ العقوبات له دور في الحد من هذه الجريمة غير المقبولة على الإطلاق؛ ولكن المتابعة والتربية السليمة أيضًا لهما دور فعال، فكل منهما يسهم في الحد من هذه الظاهرة.

مجلس النواب محمد عبد الحميد ظاهرة التحرش التحرش الجنسي

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