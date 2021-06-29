Masrawy logo white

"طاقة النواب" توصي بتشكيل لجنة لأخذ عينات لبحث التعديات على مصرف بسمنود

06:47 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
"طاقة النواب" توصي بتشكيل لجنة لأخذ عينات لبحث التعديات على مصرف بسمنود

مجلس النواب

كتب - نشأت علي

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله طلب الإحاطة المقدم من النائبه ليلى أبو إسماعيل، بشأن التعديات الواقعة على مصرف عمر بك مركز سمنود بمحافظة الغربية حيث يتم صرف مخلفات الأهالي والصرف الصحي والمخلفات الصناعية به.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بتشكيل لجنه مشتركة من وزارة البيئة والصحة وشركة مياه الشرب وأخذ ثلاث عينات خلال الأسبوع القادم وعرض نتائجها على اللجنة حتى تستبين من التعديات على المصرف من عدمه.

وطالبت النائبة ليلى أبو إسماعيل بضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة حول إزالة التعديات على مصرف عمر بك بسمنود وانقاذه من التعديات ومن الجور الواقع عليه بسبب التجاوزات التي تقع على المصرف وتهدد حياة الأهالي.

وشددت أبو إسماعيل على ضرورة التفتيش علي المصرف وتحرير محاضر للمخالفين حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي على المصرف.

مجلس النواب لجنة الطاقة والبيئة سمنود مخلفات الأهالي المخلفات الصناعية

الخبر التالى:

له فوائد كثيرة.. برلماني يطالب بدراسة تنفيذ "جواز سفر لقاح كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

376

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

430

متعافون اليوم

280770

إجمالي الإصابات

16125

إجمالي الوفيات

210482

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| مؤتمر مهم لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا