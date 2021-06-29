"طاقة النواب" توصي بتشكيل لجنة لأخذ عينات لبحث التعديات على مصرف بسمنود

كتب - نشأت علي

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله طلب الإحاطة المقدم من النائبه ليلى أبو إسماعيل، بشأن التعديات الواقعة على مصرف عمر بك مركز سمنود بمحافظة الغربية حيث يتم صرف مخلفات الأهالي والصرف الصحي والمخلفات الصناعية به.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بتشكيل لجنه مشتركة من وزارة البيئة والصحة وشركة مياه الشرب وأخذ ثلاث عينات خلال الأسبوع القادم وعرض نتائجها على اللجنة حتى تستبين من التعديات على المصرف من عدمه.

وطالبت النائبة ليلى أبو إسماعيل بضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة حول إزالة التعديات على مصرف عمر بك بسمنود وانقاذه من التعديات ومن الجور الواقع عليه بسبب التجاوزات التي تقع على المصرف وتهدد حياة الأهالي.

وشددت أبو إسماعيل على ضرورة التفتيش علي المصرف وتحرير محاضر للمخالفين حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي على المصرف.