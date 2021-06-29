إعجاز وليس إنجازا.. مستشار الحكومة ينشر فيديو لمنطقة بطن البقرة بعد إزالتها

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، فيديو يرصد فيه منطقة بطن البقرة في مصر القديمة بجوار متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة.

وقال المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء إن منطقة بطن البقرة كانت عشوائية، والدولة تمكنت من إزالتها وتسكين أكثر من 1850 أسرة من أهالينا في مشروع الأسمرات.

وتابع: "مستمرين في التطوير وهنرجع العاصمة لتاريخها وهي كانت عاصمة الشرق"، مضيفا: "مصر عاملة إعجاز وليس إنجازا في ملف تطوير العشوائيات".

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تفقد اليوم الثلاثاء، منطقة بطن البقرة العشوائية بعد إزالتها وتسكين أهلها.