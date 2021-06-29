توجيه من وزير التعليم العالي للجامعات بشأن إعلان نتائج الامتحانات

كتبت - داليا شبل:

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، بمقر جامعة 6 أكتوبر.

وجه المجلس الشكر لجامعة 6 أكتوبر برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر رئيس مجلس الأمناء، والدكتور جمال سامي رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

كما وقف أعضاء المجلس دقيقة حداداً على روح الدكتور عماد حمدى رئيس جامعة دراية السابق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

في بداية الاجتماع، تابع الوزير تقارير رؤساء الجامعات حول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، والتي أكدت انتظام سير الامتحانات بكافة الجامعات الخاصة والأهلية، مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية؛ وضمان سلامة كافة عناصر منظومة التعليم بالجامعات.

وأكد عبد الغفار ضرورة التزام كافة الجامعات بإعلان النتائج للطلاب خلال شهر يوليو.

ووجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس والإداريين وكافة العاملين بالجامعات الخاصة والأهلية على الانضباط والالتزام في إتمام امتحانات نهاية العام الدراسي.

كما أكد وزير التعليم العالى على أهمية التعاون من جانب كافة الجامعات الخاصة مع الوزارة لإنجاح نظام القبول الإلكتروني لالتحاق طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بكليات الجامعات الخاصة، وذلك فى إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمى، وإرساء قواعد العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب تحقيقا لمبادئ الشفافية.