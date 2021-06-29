وزير العدل لـ"النواب": فتح 150 مقر شهر عقاري جديدًا.. وإنجاز الخدمات إلكترونيًّا من البيت

كتب- نشأت علي:

كشف المستشار عمر مراون، وزير العدل، عن أسباب مشكلة توقف إجراءات مسابقة وزارة العدل للتعيين في الشهر العقاري، موضحًا أنه سبق الإعلان عن مسابقة للتعيين في مكاتب الشهر العقاري عام 2016، وتقدم بالفعل عدد من الشباب في المسابقة، إلا أنها أُلغيت بحكم القضاء الإداري، ثم أُعيد الإعلان عنها مرة ثانية، ولكن لم تستكمل إجراءات ذلك الإعلان؛ نظرًا لتوقف أي تعيينات في جميع الجهات الحكومية بالدولة، ليس وزارة العدل فقط، وذلك بسبب وجود تكدس كبير في عدد الموظفين بجهات الدولة أكبر مما تحتاج إليه هذه الجهات.



جاء ذلك خلال تعقيب الوزير بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من أعضاء مجلس النواب، بشأن مشكلات الشهر العقاري وعدم استكمال إجراءات مسابقة التعيين في الشهر العقاري.



وأضاف وزير العدل: عند فتح الباب للتعيين بمكاتب الشهر العقاري، ستكون الأولوية لمن اشترك في مسابقة 2016 واستوفى الشروط المطلوبة.



وتابع مروان: لدينا عجز في عدد الموظفين، وطلبنا نقل عدد من الموظفين بجهات الدولة إلى الشهر العقاري، وبالفعل تمت الموافقة على نقل 102 ألف موظف، وتم إنهاء إجراءت نقل عدد 976 ألف موظف حتى الآن، وهم يباشرون عملهم حاليًّا بالشهر العقاري، وهو الأمر الذي سيساعد في إنجاز المعاملات والخدمات بمكاتب الشهر العقاري والتقليل من الزحام.



وأشار وزير العدل إلى أنه تم افتتاح العديد من المقرات الجديدة للشهر العقاري؛ لمعالجة مشكلة الزحام بزيادة عدد الموظفين وفتح مقار جديدة تصل إلى 150 مقرًّا جديدة، بالإضافة إلى ميكنة العمل ووضع حلول إلكترونية من خلال مصر الرقمية.



وقال مروان إن إجمالي الطلبات التي تقدمت بلغت 153 ألفًا على مصر الرقمية، وتم إطلاق خدمة المحمول؛ فكل إنسان يستطيع أن ينجز خدمته من البيت؛ حيث وصلنا في هذه الخدمة إلى 595 ألف معاملة.



وأكد وزير العدل أن موقع مصلحة الشهر العقاري يقدم 17 خدمة إلكترونية، ودخل على الموقع 16 مليون مواطن، بالإضافة إلى إنشاء مقرات مميزة، وخدمة التوثيق المتنقل في القاهرة، لافتًا إلى أنه تم وضع خطة لتطوير مقرات الشهر العقاري بعد أن كانت غير صالحة للاستخدام الآدمي، وحصل نوع من قلة الازدحام.