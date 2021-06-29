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رئيس البرلمان لنائبة تمدحه بـ"الشيخ الجليل": "أنا مش شيخ أوي"

04:06 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
رئيس البرلمان لنائبة تمدحه بـ"الشيخ الجليل": "أنا مش شيخ أوي"

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مدح النائبة رحاب الغول له بأبيات شعرية، مستخدمةً لفظ "الشيخ الجليل"، بشأن عدالته في منح الكلمات والانضباط تحت قبة البرلمان، قائلًا: "أنا مش شيخ أوي".

وأشادت النائبة، خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بالدور الذي يقوم به رئيس المجلس في إدارة الجلسات، بشكل منضبط في المواعيد، وكذلك منح الكلمات لجميع الأعضاء بمنتهى العدل والمساواة.

وضجت القاعة بالتصفيق، بعد تعقيب رئيس مجلس النواب بقوله: "أنا مش شيخ أوي".

حنفي جبالي مجلس النواب النائبة رحاب الغول الشيخ الجليل

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