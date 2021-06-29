رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر

كتب- مينا غالي:

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أن تلك الذكرى تمثل استعادة روح مصر الأصيلة.

وذكر المطران في بيان صادر عن الكنيسة اليوم: تشكل ذكرى 30 يونيو مناسبة غالية على المصريين جميعا لاسيما المسيحيين الذين خاضوا معركة وجود ضد الجماعات التي كانت تستهدف تغيير الهوية والروح المصرية.

وأكد المطران سامي على إن مصر دخلت عهدًا جديدًا بعد هذا التاريخ حيث قاد الرئيس السيسي نهضة تنموية شاملة لم تكن الكنائس المصرية بعيدة عنها، حيث تغيرت علاقة الكنيسة بالدولة تمامًا وصارت البلاد في طريق المواطنة.

ووجه رئيس الأساقفة تهنئته إلى الجيش المصري الذى حمى البلاد ومازال يخوض معارك ضارية ضد الإرهاب وكذلك الشرطة المصرية التي تسهر على حماية أمن البلاد وأيضا جموع المصريين الذين تصدوا لجماعات الشر والإرهاب.