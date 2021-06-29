Masrawy logo white

رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر

04:02 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر

الدكتور سامي فوزي

كتب- مينا غالي:

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أن تلك الذكرى تمثل استعادة روح مصر الأصيلة.

وذكر المطران في بيان صادر عن الكنيسة اليوم: تشكل ذكرى 30 يونيو مناسبة غالية على المصريين جميعا لاسيما المسيحيين الذين خاضوا معركة وجود ضد الجماعات التي كانت تستهدف تغيير الهوية والروح المصرية.

وأكد المطران سامي على إن مصر دخلت عهدًا جديدًا بعد هذا التاريخ حيث قاد الرئيس السيسي نهضة تنموية شاملة لم تكن الكنائس المصرية بعيدة عنها، حيث تغيرت علاقة الكنيسة بالدولة تمامًا وصارت البلاد في طريق المواطنة.

ووجه رئيس الأساقفة تهنئته إلى الجيش المصري الذى حمى البلاد ومازال يخوض معارك ضارية ضد الإرهاب وكذلك الشرطة المصرية التي تسهر على حماية أمن البلاد وأيضا جموع المصريين الذين تصدوا لجماعات الشر والإرهاب.

الدكتور سامي فوزي الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو

الخبر التالى:

القوى العاملة: إنشاء محكمة المطالبات العمالية البسيطة بالإمارات

كورونا.. لحظة بلحظة

376

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

430

متعافون اليوم

280770

إجمالي الإصابات

16125

إجمالي الوفيات

210482

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:رحيل أنسي ساويرس.. العصامي الذي أعاد بناء إمبراطوريته مرتين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا