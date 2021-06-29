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مصر للطيران: تشغيل 3 رحلات يوميًا بين القاهرة وإسطنبول

03:52 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
مصر للطيران: تشغيل 3 رحلات يوميًا بين القاهرة وإسطنبول

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن زيادة تردداتها بين القاهرة وإسطنبول؛ لتصل إلى 3 رحلات يوميًا (بإجمالي 21 رحلة أسبوعيًا)، تبدأ اعتبارًا من 2 يوليو المقبل، في ضوء اهتمام مصر للطيران بتعزيز شبكة خطوطها الدولية، وفي ظل الزيادة التدريجية لحركة السفر حول العالم.

وبحسب بيان، تشغل الشركة رحلاتها المباشرة بين القاهرة وإسطنبول، بطراز الإيرباص A320 Neo، وهو أحد أحدث طرازات الشركة، والمزود بـ16 مقعدًا بدرجة رجال الأعمال، و126 مقعدًا، بالدرجة السياحية، وكذلك فإن الطائرة مزودة بشاشات شخصية بجميع الدرجات، يتوافر عليها العديد من المواد الترفيهية، إضافة إلى توافر خدمات الإنترنت Wi-Fi.

ومن المقرر أن تُسير الشركة إحدى رحلاتها اليومية بطراز الإيرباص A220-300، المزود بخدمات الإنترنت Wi-Fi، وخدمات الـ Audio/Video Streaming، ويمكن للمسافرين الاستفادة بباقة إنترنت ترفيهية مجانية.​

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