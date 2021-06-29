Masrawy logo white

رئيس الإنجيلية في ذكرى ٣٠ يونيو: وعي المصريين هو حجر الأساس

01:46 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
رئيس الإنجيلية في ذكرى ٣٠ يونيو: وعي المصريين هو حجر الأساس

القس أندريه زكي

كتب- مينا غالي:

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو.

جاء فى نص البرقية: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم وجميع المصريين، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأرق وأصدق التهاني القلبية في ذكرى يوم الثلاثين من يونيو، قرار الشعب المصري العظيم، والذي ساندته القيادة الوطنية المخلصة من القوات المسلحة المصرية، للتأكيد على أن وعي المصريين وتكاتفهم هو حجر الأساس في بناء مصر الحديثة، وبداية عصر جديد من الجمهورية الجديدة، دولة الخير والسلام، وكل عام وسيادتكم بخير".

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية ذكرى 30 يونيو هيي?ة الأوقاف الإنجيلية

الخبر التالى:

"التضامن": دخلنا في المرحلة الحرجة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

كورونا.. لحظة بلحظة

376

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

430

متعافون اليوم

280770

إجمالي الإصابات

16125

إجمالي الوفيات

210482

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:رحيل أنسي ساويرس.. العصامي الذي أعاد بناء إمبراطوريته مرتين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا