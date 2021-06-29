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رئيس الإنجيلية ناعيًا أنسى ساويرس: لعب دورًا حقيقيًّا في دعم الاقتصاد

01:04 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
رئيس الإنجيلية ناعيًا أنسى ساويرس: لعب دورًا حقيقيًّا في دعم الاقتصاد

القس أندريه زكي

كتب- مينا غالي:

نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رجل الأعمال المصري أنسي ساويرس، والذي توفي صباح اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الإنجيلية: "فقدت مصر اليومَ رمزًا للشخصية المصرية المخلصة لوطنها، جسَّد معاني الكفاح الحقيقي لبناء نموذج مؤسسي عظيم ومتميز لرجل الأعمال الوطني، والذي لعب دورًا حقيقيًّا في دعم وتمثيل الاقتصاد المصري إقليميًّا وعالميًّا".

واختتم: "نصلي إلى الله أن يمنح العزاء للأسرة ولجميع محبيه."​

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية بمصر أنسي ساويرس وفاة أنسي ساويرس

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