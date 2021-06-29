لا إشارة بتحسن.. الأرصاد: نترقب ارتفاعًا آخر في الحرارة هذا الموعد

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا آخر في درجات الحرارة، نهاية الأسبوع الجاري؛ ليسود طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

وأضافت الهيئة على الصفحة الرسمية عبر "فيس بوك"، أن البلاد تشهد أيضًا ارتفاعًا في نسبة الرطوبة، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا التوقيت من العام، مع ارتفاع الإحساس بها أيضًا بشكلٍ كبيرٍ، وزيادة فترات سطوع الشمس خلال اليوم.

وأشارت إلى استمرار تأثر البلاد بطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن تشهد البلاد مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، حيث تقترب درجات الحرارة من حاجز 40 درجة مئوية، متابعة: ولم تشر الخرائط حتى الآن إلى أي تحسن في حالة الطقس.

وتابعت الهيئة: يرجع ذلك إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي بقيم ضغط منخفضة، الذي يدفع المزيد من بخار الماء في الجو.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة وقت الظهيرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة.