حدث ليلا| تطورات أزمة سد النهضة.. وتعليق النائب العام على استرداد الآثار من فرنسا

شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-سد النهضة| عضو فريق المفاوضات يكشف حقيقة توقيع اتفاق جزئي مع إثيوبيا

مع اقتراب موعد الملء الثاني في شهر يوليو وفقًا لما أعلنه نظام الحكم في إثيوبيا بقيادة آبي أحمد؛ أثيرت حالة من الجدل عقب إعلان وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي تلقي بلادها مقترح اتفاق جزئي بشأن سد النهضة، وسط عديد من الأسئلة حول مدى جدية إبرام اتفاق مرحلي لحل الأزمة.

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-"الري": لا توجد سدود ضخمة تُبنى بجنوب السودان.. وننفذ 6 مشروعات تخدم المواطنين

قال الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، إنه لا توجد سدود ضخمة تُبنى بدولة جنوب السودان، مشيرًا إلى أن الحديث عن بناء سد بسعة سد النهضة يُسأل عنه من أدلى به.

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-33 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 430 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 210482 حتى اليوم.

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-"شعبنا كله جيش".. برلمانيون يشيدون بجهود القوات المسلحة فخر وعزة الوطن

أعرب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، عن شديد اعتزازه بجهود القوات المسلحة، موضحًا خلال حديثه بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أنه على مدار التاريخ كانت القوات المسلحة فخر وعزة هذا الوطن، فشعبنا كله جيش، وجيشنا كله شعب.

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-"لا نفرط في تراثنا".. النائب العام يعلق على استرداد الآثار من فرنسا (فيديو)

عاد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، مساء أمس الأحد، إلى القاهرة، بالقطع الأثرية المستردة من فرنسا.

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-أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ 30 عامًا.. برلماني: مصر تواصل تحقيق النجاحات خارجيًّا

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن مصر تواصل تحقيق نجاحات كبيرة في ملف العلاقات الخارجية؛ لا سيما مشا يتعلق بتوطيد العلاقات مع الأشقاء العرب.

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-"الحركة الوطنية" يسقط عضوية اثنين من تنسيقية شباب الأحزاب من أمانته العامة

أصدر رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، 3 قرارات تنظيمية بإسقاط عضوية محمد يحي حسين محمد عزمي، ونور الدين محمود شوقي عبدالنور محمد الشيخ، عضوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ومحمد صلاح سالم أبو السعود.

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-حبس وغرامة ومصادرة.. تعرف على تفاصيل مشروع قانون تنظيم حيازة الكلاب

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدما من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بشأن إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، واقتناء الكلاب، إلى لجنة الزراعة.

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-أول تعليق من رئيس جامعة القاهرة بشأن تزوير طالب بـ"طب القاهرة" نتيجة الثانوية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الطالب فادي أيمن الذي منع من أداء امتحانات كلية الطب بجامعة القاهرة، بسبب خطأ في شهادة الثانوية العامة وإحالته للشئون القانونية لمراجعة موقفه مع وزارة التربية والتعليم- إنه سيتم إجراء امتحان بديل للمادة التي لم يمتحنها الطالب.

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-والد طالب طب القاهرة المتهم بتزوير شهادة الثانوية يكشف تفاصيل الأزمة: "مشكلة كبيرة جدًا" (فيديو)

قال أيمن منصور، والد الطالب "فادي" الذي اتهم بتزوير شهادة الثانوية العامة، لدخول كلية الطب قصر العيني، إن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، تواصل معه تليفونيًا.

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-البابا تواضروس يطيِّب جسدي القديسين الأنبا موسى والأنبا ايسيذروس

طَيَّب قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم جسدي قديسيِّ دير السيدة العذراء (برموس) بوادي النطرون: القديس القوي الأنبا موسى الذي استشهد عام ٤٠٧ ميلادية - ١٢٣ للشهداء، والقديس الأنبا ايسيذروس قس الإسقيط المتنيح عام ٣٩٧ ميلادية - ١١٣ للشهداء.

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-بسبب ظروف كورونا.. الأزهر تمنع إقامة حفلات التخرج في الحرم الجامعي

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، منع إقامة أي احتفالات طلابية أو تجمعات في ظل الظروف الحالية لانتشار فيروس كورونا.

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-بعد 23 اجتماعًا في البرلمان.. الموافقة على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات بعد عامين مناقشة

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

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-2400 جنيه راتب وأولوية في التعيين.. الأوقاف تعلن حاجتها لخطباء مكافأة من خريجي الأزهر "شروط وتفاصيل"

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لخطباء المكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر الشريف من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام الراغبين في التعاقد بنظام الأجر مقابل عمل

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-شكري يبحث مع وزيري خارجية بريطانيا وكينيا تطورات أزمة سد النهضة

بحث، وزير الخارجية المصري، سامح شكرى اليوم الاثنين، خلال لقاء مع، وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب التنسيق الوثيق حول عدد من الملفات الثنائية والإقليمية، ومن بينها قضية سد النهضة الإثيوبي، وذلك بحسب ما أكده، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ عبر حسابه على موقع "تويتر".

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-الاتحاد العام للمصريين في الخارج يحتفل بثورة 30 يونيو

أكد الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أنه سيقيم ندوة بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو بعنوان (إنجازات الوطن في 7 سنوات) يتم فيها إلقاء الضوء على الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحاضر فيها الدكتور عادل الجندي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة، والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ.

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-بروتوكول تعاون لتوفير المنتجات الطبية للتأمين الصحي الشامل بأسعار تنافسية

شهد الدكتور هشام ستيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، توقيع بروتوكول لاستفادة التأمين الصحي من الأسعار التنافسية للمنتجات الطبية (الأدوية، المستلزمات، الأجهزة الطبية، وأجهزة المعامل) التي يقدمها الموردين المسجلون لدي الهيئة المصرية للشراء الموحد

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-المتحف الكبير: نقل مركب خوفو من منطقة الأهرامات لعرضها بالمتحف خلال أسابيع

قال عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به إنه من المقرر نقل مركب الملك خوفو الأولى من مكانه الحالي بمنطقة أهرامات الجيزة إلى مكان عرضه الدائم بالمتحف، خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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-أمريكا تدخل 60 آلية محملة بالامدادات اللوجستية لدعم قواعدها في منطقة الجزيرة السورية

أرسلت القوات الأمريكية، رتلين مؤلفين، من 60 آلية دخلت من الأراضي العراقية وهي محملة بالإمدادات اللوجستية لدعم قواعدها في منطقة الجزيرة السورية.

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-القوات الأمريكية و"قسد" تقصفان مواقع القوات السورية والإيرانية في دير الزور

أطلقت القوات الأمريكية وقوات سورية الديمقراطية (قسد) في مناطق شرق الفرات بمحافطة دير الزور، رشقات صاروخية باتجاه مناطق غرب الفرات التي تسيطر علية القوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها مساء اليوم الاثنين.

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-بعد طرد قوات آبي أحمد من ميكللي.. الحكومة الإثيوبية تعلن وقف إطلاق النار في تيجراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية الموافقة على طلب الإدارة المحلية لإقليم تيجراي وقف إطلاق النار، بعدما تمكنت "جبهة تحرير تيجراي" من طرد القوات الحكومية التابعة لآبي أحمد من العاصمة ميكللي.

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