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​"قومي المرأة" يشيد باستمرار دعم هيئة النيابة الإدارية لتمكين المرأة للوصول لمناصب قيادية

02:00 ص الثلاثاء 29 يونيو 2021
​"قومي المرأة" يشيد باستمرار دعم هيئة النيابة الإدارية لتمكين المرأة للوصول لمناصب قيادية

الدكتورة مايا مرسي

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بإصدار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية قرار تعيين المستشارة رشا سعيد سعد لتعيينها مديرة لنيابة طنطا، والمستشارة نهى أحمد حامد لتعيينها مديرة لنيابة سوهاج، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب بمحافظة سوهاج.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، عن سعادتها وفخرها بهذا القرار، مشيدة بدعم هيئة النيابة الإدارية المستمر لتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية، مما يؤكد نجاح تجربة وجود المرأة في المناصب القيادية بالهيئة.

وأكدت، أن تكرار تعيين السيدات بالمناصب القيادية دليل على كفائتهن وقدراتهن، قائلة: "هذا القرار يضاف إلى سجل انتصارات المرأة في مجال القضاء".

وهنأت رئيسة المجلس المستشارة رشا سعيد سعد والمستشارة نهى أحمد حامد، متمنية خالص التوفيق والسداد في مهام منصبهما الجديد.

المجلس القومي للمرأة مايا مرسي هيئة النيابة الإدارية سوهاج طنطا

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