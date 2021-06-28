ترسيخ للقومية العربية.. برلمانية تشيد بزيارة السيسي إلى العراق

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات القمة الثلاثية بين "مصر والعراق والأردن"، مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، تلك الزيارة التاريخية للرئيس إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عامًا، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، في مختلف القطاعات على مر التاريخ.

وأضافت رشاد، في بيان لها اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مد جسور الثقة بين مختلف الشعوب العربية، واستعادت القومية العربية دورها المحوري في المنطقة، وخلال السنوات الأخيرة هناك العديد من التحديات التي تواجه المنطقة؛ مما يستوجب تضافر الجهود من أجل مواجهة هذه المؤامرات، وذلك في العديد من المجالات؛ سواء الاقتصادية والاستثمار والتجارة.. وغيرها، مما يسهم في تعميق العلاقات بين مختلف الشعوب العربية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن العلاقات المصرية- العراقية ممتدة عبر التاريخ، وبين الشعبين روابط راسخة، واليوم القيادة السياسية تزيد من متانة وقوة هذه العلاقات التي تشهد نموًّا يومًا تلو الآخر؛ خصوصًا أن الدولة المصرية تولي القضية العراقية اهتمامًا كبيرًا، وخلال السنوات الأخيرة استعادت الدولة المصرية دورها المحوري والريادي في المنطقة.