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الزراعة: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

10:54 م الإثنين 28 يونيو 2021
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كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يفيد بانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأفاد التقرير، في بيان له الاثنين، بأنه خلال يومين من انطلاق الحملة تم تحصين أكثر من 385 ألف جرعة على النحو التالي 196 ألف و594 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها 114 ألف و88 رأس أبقار، 63 ألف و877 رأس جاموس، 15 ألف و652 رأس أغنام، 2977 رأس ماعز.

وقالت وزارة الزراعة، إن تحصين 188 ألف و621 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها 107 آلاف و98 رأس أبقار، 62 ألف و777 رأس جاموس، و15 ألف و652 رأس أغنام، 2977 رأس ماعز، 117 رأس جمال.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

الحمى القلاعية الوادي المتصدع السيد القصير الثروة الحيوانية

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