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الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتحذير من الشمس في هذا الوقت

10:20 م الإثنين 28 يونيو 2021
الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتحذير من الشمس في هذا الوقت

الطقس

مصراوي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس الحار ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، وستبلغ درجات الحرارة على الوجه البحرى من 41 إلى 42 درجة مئوية؛ بسبب زيادة الرطوبة، وفي جنوب البلاد ما بين 43 إلى 44 درجة.

وأضافت "شاكر"، في اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة"، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "ON"، أن سبب موجة الحرارة الشديدة التي تضرب البلاد منخفض الهند الموسمي الذي يرفع درجات الحرارة والرطوبة معًا.

وتابعت: "أناشد المواطنين تجنب التعرض للشمس من 12 ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، مع كثرة تناول المياه خلال فترات النهار".

إيمان شاكر يئة الأرصاد الجوية لطقس لشمس رجات الحرارة لطقس اليوم

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