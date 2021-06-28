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يومان رياضيان.. "الأسقفية" تختتم فعاليات معًا من أجل تنمية مصر بمنطقة منشية ناصر

10:05 م الإثنين 28 يونيو 2021
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كتب- مينا غالي:

اختتم شباب مشروع معًا من أجل تنمية مصر نشاطه بداخل منطقة منشية ناصر بالمقطم بيومان رياضيان بمشاركة الفريق الرياضي بكنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد بحضور حوالي 200 طفل من سن 7 سنوات وحتى 14 سنة.

وذكرت الكنيسة الأسقفية التي ترعى المشروع في بيان لها: "شارك الشباب فى تحضير مجموعة من الألعاب المختلفة قدموها لأطفال منشية ناصر إذ تم تقسيم الأطفال لمجموعات من سن 7 سنوات لـ9 سنوات ومن سن 10 سنوات حتى 14 سنة، حيث استهدفت الألعاب فكرة العمل الجماعي المشترك".

وقدم شباب المبادرة خلال الفعاليات مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية لأطفال منشية ناصر على سبيل المثال ورشة البانتومايم، الحكي بالألوان، تعليم فن الإتيكيت، فن الأوريجامي، الرسم على الجداريات، بالإضافة لإلقاء محاضرات عن مفهوم المواطنة بداية من الحضارة المصرية القديمة وحتى الآن.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.

من المقرر أن يشتمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف في المنوفية.

منطقة منشية ناصر بورسعيد المقطم كنيسة الظهور الأسقفية الأنشطة الفنية

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