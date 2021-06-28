مناقشة تطوير سياحة المؤتمرات.. تفاصيل اجتماع الهيئة العامة للتنشيط السياحي

(مصراوي):

عُقد مساء اليوم الاثنين اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتم عرض ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بآليات ومقترحات الترويج السياحي لمصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات التي تم عرضها على لجنة خبراء الترويج السياحي، كما تم اعتماد أجندة الأحداث والفعاليات الداخلية الخاصة بالوزارة للثلاثة أشهر القادمة ودراسة سبل الاستفادة منها في الترويج السياحي لمصر، واعتماد ضوابط ومعايير رعاية الوزارة والهيئة للأحداث والمناسبات المختلفة داخل مصر، وتم عرض خطة السياحة الدولية والترويج الخارجي لمصر للعام المالي 2020/2021.



هذا بالإضافة إلي مناقشة مقترح تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر للترويج السياحي لمصر خارجيا بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة موقف الحملة الترويجية لمصر في الأسواق العربية والتي تم إطلاقها بدء من مايو الماضي على أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى وكبرى منصات البحث والحجز والتي أطلق اليوم الجزء الثاني لها، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم استمرار هذه الحملة خلال فترة الصيف.

وجاء أيضًا من بين الموضوعات التي تم عرضها، اطلاع المجلس على مستجدات وملامح الاستراتيجية الإعلامية التي يعدها التحالف الكندي الإنجليزي منذ بداية العام الحالي ليتم إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات تبدأ في نهاية العام للترويج السياحى لمصر بصورة أكبر لجذب المزيد من السائحين إليها.

وأوضح الدكتور خالد العناني إلى أن هذا التحالف قام بتسليم الوزارة المسودة الأولى من الاستراتيجية، لافتاً إلى أنه تم من خلال هذه الاستراتيجية دراسة عدد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة.

وأضاف أن الاستراتيجية مبنية على عينة استبيان لأكثر من 12 ألف سائح من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات السابقة أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين.

كما تم إحاطة المجلس بمستجدات ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير ما تقدمه صفحات الوزارة والهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر، إلى جانب الإحاطة بمستجدات ما تم عرضه في مجلس الإدارة من قبل فيما يخص إنشاء وحدة تصوير ومونتاج للأفلام بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ليتم استخدامها في إنتاج الأفلام الترويجية، وتصوير الأحداث والفعاليات السياحية والأثرية المختلفة للاستفادة منها في الترويج السياحي لمصر وإلقاء الضوء على المقومات المختلفة للمقصد السياحي المصري.

كما تم مناقشة سبل تطوير نمط سياحة المؤتمرات في مصر ودراسة تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الهيئة والاتحاد وبعض الجهات المعنية لوضع تصور وخطة عمل لتطوير هذا النمط.

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