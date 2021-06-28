نائب وزير الزراعة: استيراد 164 ألف رأس ماشية لسد الفجوة الغذائية واسعدادًا لعيد الأضحى

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه كلف اللجنة الاستيرادية برئاسة نائب وزير الزراعة، والمشكلة بالقرار رقم 2080 من مجلس الوزراء، لدراسة الوضع الراهن ومطالبات واحتياجات السوق من البروتين الحيواني.

وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، أن وزارة الزراعة قامت بدراسة الوضع؛ حيث قررت الموافقة على استيراد 52 ألفًا و500 من العجول للذبح الفوري، مشيرًا إلى استيراد 44 ألفًا من دول الاتحاد الأوروبى ودول أخرى للتربية والتسمين.

وأضاف الصياد، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أنه سوف يتم استيراد 70 ألف رأس ماعز وأغنام؛ منها 25 ألف رأس من دولة السودان، لافتًا إلى أن الاستيراد ضمن اشتراطات الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، والاشتراطات الحجرية للدول الموردة.

ولفت نائب وزير الزراعة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الفجوة الغذائية وضبط أسعار اللحوم؛ لتغطية احتياجات عيد الأضحى وما بعده.

وأشار الصياد إلى أن تدعيم المنافذ الحجرية على مستوى الجمهورية بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية، المستوردة من الدول التي يسمح موقفها الوبائي بالاستيراد، والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات، مضيفًا أنه يتم استيراد العجول الحية عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقة.