بسبب ظروف كورونا.. الأزهر تمنع إقامة حفلات التخرج في الحرم الجامعي

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، منع إقامة أي احتفالات طلابية أو تجمعات في ظل الظروف الحالية لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه في ظل جائحة كورونا، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء، وقرارات مجلس جامعة الأزهر، ولجنة إدارة الأزمات بهذا الشأن، فقد تقرر منع إقامة الاحتفالات تحت أي مسمى.

وحذر نائب رئيس الجامعة منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها في جميع مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن أي شخص لن يلتزم بالقرارات المنظمة لسير العمل داخل الجامعة سيحول لمجلس تأديب، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية، وحذر أيضًا من أنه لن يسمح بارتداء أي ملابس تحمل أي شعار أو عبارات داخل الحرم الجامعي، وفي حالة مخالفة أي من التعليمات السابقة يحال الطالب إلى مجلس تأديب وفقًا للوائح المنظمة لهذا الشأن.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات نهاية العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، بعد غد الأربعاء.