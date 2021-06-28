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دينا هشام تكشف تفاصيل أزمة "المايوه الشرعي".. وما حدث بعد منعها؟

09:14 م الإثنين 28 يونيو 2021
دينا هشام تكشف تفاصيل أزمة "المايوه الشرعي".. وما حدث بعد منعها؟

دينا هشام

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت دينا هشام ابنة طبيبة العلاقات الأسرية هبة قطب، بعد منعها من نزول حمام سباحة في أحد نوادي الجيزة بالمايوه الشرعي.

وقالت دينا في بث مباشر عبر موقع مصراوي، إنه تم منعها من نزول حمام السباحة في أحد النوادي بالشيخ زايد بالمايوه الشرعي، مشيرة إلى أن هذا يحدث منذ سنوات ولا أحد يتحرك، موضحا أن سبب الفيديو التي قامت به هو "قهرتها" مما حدث لها لأن هذا يحدث منذ سنوات وكتير من المحجبات بيترفضوا أنهم ينزلو حمام السباحة.

وتابعت: "المفروض أن احنا ملناش دعوة بحد و محتاجين نتعلم أن أزاي أقول مليش دعوة، مينفعش أمنع حد أنه يعمل حاجة بسبب رأي".

وقالت "زي ما أنا ضد منع الحجاب أنا ضد أنهم يمنعوا المايوهات التانية، ومحدش ليه دعوة".

دينا هشام أزمة المايوه الشرعي طبيبة العلاقات الأسرية هبة قطب

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