"اليهود في الإمبراطورية العثمانية: صفحات من التاريخ".. جديد القومي للترجمة

(مصراوي):

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة، الطبعة العربية من كتاب "اليهود في الإمبراطورية العثمانية.. صفحات من التاريخ " من تأليف إيرما لفوفنا فادييفا، ونقله من الروسية إلى العربية أنور إبراهيم.

‎يتناول هذا الكتاب تاريخ الطوائف اليهودية إبان الحكم العثماني على امتداد مساحات شاسعة من انحاء المعمورة، حيث عاشت هذه الطوائف طويلًا قبل أن يصل الأتراك إليها.

بحسب المؤلف، فإنه منذ أقدم العصور ورغم ضياع الجزء الأكبر منها، فقد حفظت الطوائف اليهودية، أثناء ترحالها الطويل الاضطراري عبر العالم، الوثائق التاريخية والقانونية والمراجع الدينية جنبا إلى جنب مع أغراض العبادة.

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ويعود الجزء الأكبر من المواد الأرشيفية المتعلقة بالطوائف اليهودية إلى القرن التاسع عشر، حيث جرى حفظ المدونات الخاصة بالمؤلفين اليهود ونشرها، مثل تلك التي تركها أحد وجهاء الطائفة اليهودية في طرابلس.

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على مدى 587 صفحة و14 فصل تأتي بعنوان: "الوضع القانوني للطوائف اليهودية في الإمبراطورية العثمانية "، "اليهود في البلاط العثماني"، "حركة شابتاى تسفى الدينية "، "فرية الدم: المحاكمات المعادية لليهود في دمشق"، "الطائفة اليهودية في ازمير"، "الطوائف اليهودية في إسطنبول"، "باشاليك بودا –اليهود في الجزء العثماني من المجر"، "اليهود في البلقان"، "الطوائف اليهودية في البلقان (إمارات الدانوب )، "الطوائف اليهودية في شمال أفريقيا – بلاد المغرب"، "الطوائف اليهودية في شمال أفريقيا – إقليم طرابلس"، الطوائف اليهودية في مصر"، "الطوائف اليهودية في سوريا وفلسطين في فترة الحكم العثماني"، "اليهود في العقود الأولى للجمهورية التركية "، حيث يتناول الكتاب الطوائف اليهودية إبان الحكم العثماني على امتداد مساحات شاسعة من أنحاء المعمورة.