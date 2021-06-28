"الجهاز بـ30 ألف جنيه".. الزراعة: الحكومة تتحمل تكلفة أجهزة تتبع مراكب الصيد

كتب- نشأت علي:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة مجلس الوزراء، على تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، المنصوص عليها في مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.

وقال الوزير: "عرضت المقترح المقدم من لجنة الزراعة، بشأن تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، على مجلس الوزراء، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، تفهمه للأزمة ودعمه لذلك المقترح، وخاصة وأن تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد أمر مهم جدًا ويتعلق بالأمن القومي للبلاد، حيث يتعلق بإجراءات المتابعة والمراقبة لمراكب الصيد وتطبيق الاشتراطات المطلوبة في ذلك القطاع".

وتابع القصير: "لا مانع لدى الحكومة في تحمل تكلفة تركيب الجهاز لجميع المراكب والذي قد يصل قيمته إلى 30 ألف لكل مركب".

جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، مجهود اللجنة خلال الفترة الماضية، في مناقشة مشروع القانون، حيث أشار إلى أن اللجنة عقدت نحو 14 اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون في الفصل التشريعي السابق، بالإضافة إلى 9 اجتماعات في الفصل التشريعى الجديد، بحضور وزير الزراعة ومسئولى مختلف الجهات والوزارات، حيث دارت مناقشات مستفيضة من جانب الجميع حول مشروع القانون".