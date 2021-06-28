شكري يبحث مع وزيري خارجية بريطانيا وكينيا تطورات أزمة سد النهضة

القاهرة- (د ب أ)

بحث، وزير الخارجية المصري، سامح شكرى اليوم الاثنين، خلال لقاء مع، وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب التنسيق الوثيق حول عدد من الملفات الثنائية والإقليمية، ومن بينها قضية سد النهضة الإثيوبي، وذلك بحسب ما أكده، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ عبر حسابه على موقع "تويتر".

وأشار المتحدث إلى أن الوزير شكري تطرق كذلك في لقاء منفصل مع وزيرة خارجية كينيا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية والقارية، بما في ذلك تطورات قضية سد النهضة.

جاءت لقاءات الوزير شكري مع الوزيرين البريطاني والكيني على هامش اجتماعات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة الإيطالية روما.