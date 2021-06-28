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السياحة: تشغيل ٢٥٧٠ غرفة فندقية جديدة خلال الستة أشهر الماضية

04:51 م الإثنين 28 يونيو 2021
السياحة: تشغيل ٢٥٧٠ غرفة فندقية جديدة خلال الستة أشهر الماضية

عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة

القاهرة- (أ ش أ):

قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن عدد الغرف الفندقية التي تم تشغيلها خلال الستة أشهر الماضية بلغت ٢٥٧٠ غرفة جديدة على مستوى محافظات الجمهورية لتضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر؛ يأتي ذلك في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع الاستثمار لإقامة مشروعات ترفيهية وخدمية، والمشاركة في رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة الطاقة الفندقية على مستوي الجمهورية خاصة تلك التي بالمحافظات السياحية مما يساهم في استيعاب واستقبال أعداد أكبر من السائحين.

وأضاف عبدالفتاح العاصي في تصريح له، أنه من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات الفندقية الجديدة والتى يتم حالياً دراسة طلبات تشغيلها وتصل إلى ٦٠٠٠ غرفة فندقية وسيكون بالتالي عدد الغرف الجديدة التى تم افتتاحها وتشغيلها خلال ٢٠٢١ ما يقرب من ٨٥٠٠ غرفة فندقية جديدة تضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر.

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عبدالفتاح العاصي وزير السياحة والآثار الرقابة على المنشآت الفندقية المنشآت الفندقية

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