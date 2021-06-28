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معارك معرض الكتاب| الخمايسي يهاجم خالد منتصر بـ"المسحة".. والأخير: لا تعليق

04:28 م الإثنين 28 يونيو 2021
معارك معرض الكتاب| الخمايسي يهاجم خالد منتصر بـ"المسحة".. والأخير: لا تعليق

المسحة

كتب- مصراوي:

بدأت معارك معرض القاهرة الدولي للكتاب، مبكرًا، عبر كتاب صغير 170 صفحة من القطع المتوسط، من تأليف الروائي أشرف الخمايسي، يحمل عنوان "المسحة"، ويتضح من غلاف الكتاب أنه يهاجم الدكتور خالد منتصر، ويضع صورته على المناديل الورقية.

"المسحة" كتاب مكون من 3 فصول ومقدمة وخاتمة، ويصدر عن دار المؤسسة للنشر والتوزيع.

يتناول الخمايسي في الكتاب كيف بدأت علاقته بخالد منتصر، وكيف تطورت هذه العلاقة من خلال المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مستعرضًا آراء منتصر والرد عليها، لافتًا إلى أن مَن سيقرأ مقدمة الكتاب ستكون لديه القدرة على فهم الغلاف.

وقال الخمايسي، في منشور له على حسابه عبر "فيسبوك": "خالد منتصر" لم يكن لديه أي مانع في أن تقوم المجلة الفرنسية بنشر صور مسيئة إلى النبي "محمد"، صلى الله عليه وسلم، معتبرًا إياها حرية فكر، وعاب وسخر من المسلمين الذين عارضوا الرسوم.

وأضاف الكاتب الروائي: ليت دلاديل وأتباع خالد منتصر فهموا درسه الاستنواري جيدًا!

وأكمل الخمايسي: ها هم اليوم ما إن رأوا غلاف كتاب عليه رسمة يعتبرونها مسيئة إلى شخص سيدهم؛ حتى هاجوا وماجوا يعترضون على حرية تعبير الآخرين! متسائلًا: (هو "خالد منتصر"، قدس الله سره، أحسن من الرسول، صلى الله عليه وسلم؟!).

وهاتف "مصراوي" الدكتور خالد منتصر، لاستطلاع رأيه في هذه القضية، وهل سيلجأ إلى القضاء، وكيف سيرد على الخمايسي، إلا أنه رفض الرد، قائلًا: "لا تعليق".

معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب أشرف الخمايسي المسحة

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