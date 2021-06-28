"الأعلى للمستشفيات الجامعية" يوقع بروتوكول تعاون لإطلاق منصة تدعم التعليم الطبي المستمر

كتب - أحمد جمعة:

وقع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وشركة أسترازينيكا مصر للأدوية، بروتوكول تعاون بهدف إطلاق المنصة التنافسية "ONCOLYMPICS" لدعم التعليم الطبي المستمر بطريقة مبتكرة لأطباء الأورام بالمستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، للإعلان عن توقيع البروتوكول.

ومن المقرر أن تلتزم شركة الأدوية بإقامة برنامج علمي تنافسي بين أقسام الأورام لحوالي 12 مستشفي جامعية حيث يقوم الأطباء بدراسة كل ما هو جديد في مجالات تشخيص وعلاج أورام الثدي، والبروستاتا، والمبيض، والبنكرياس، والرئة.

ويتضمن البروتوكول دعوة أعضاء فريق أطباء الأورام الحاصلين علي المركز الأول في مسابقة البرنامج العلمي "ONCOLYMPICS" إما لحضور مؤتمر طبي دولي أو اقليمي ، أو لحضور فترة معايشة بأحد مراكز الأورام العالمية، للاطلاع على أحدث طرق التشخيص والعلاج على أن يقوموا بنقل خبراتهم لزملائهم مما يعود بالنفع لصالح المريض المصري.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أهمية البروتوكول الذي يأتي فى إطار استراتيجية المجلس لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتدريب المستمر للأطباء.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة فى تدريب الأطباء على مستوى الجمهورية بمشاركة القطاع الخاص، وأن هذا البروتوكول يأتي دفعاً لجهود الدولة نحو بناء الإنسان من الناحية الصحية والعلمية، مشيراً إلى أن كليات الطب بالجامعات المصرية تحرص على دعم برامج التعليم والتطوير الجامعي لضمان وصول أحدث التوصيات الطبية والعلمية لعلاج المرضى المصريين بوجه عام ومرضى الأورام بشكل خاص.

وأعرب الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس ادارة شركة أسترازينيكا مصر عن سعادته بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية تعزيز المنظومة الصحية.

وكشف الدكتورة نيرفانا حسين مدير المشروع بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تفاصيل البرنامج التدريبي والذي يتضمن مشاركة دكاترة الأورام من 12 جامعة من جميع محافظات الجمهورية، من خلال منصة تنافسية تنطلق الشهر المقبل.