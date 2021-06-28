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جبالى يحيل مشروع قانون حيازة الحيوانات للجنة الزراعة

03:38 م الإثنين 28 يونيو 2021
جبالى يحيل مشروع قانون حيازة الحيوانات للجنة الزراعة

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروعا قانونين مقدمان من عُشر عدد أعضاء المجلس،الى اللجان النوعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين.

وجاء أول مشروع قانون مُقدم من السيد النائب أحمد بهاء شلبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، حيث تم إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية

وجاء الثانى بمشروع قانون مُقدم من السيد النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، حيث تم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

حنفي جبالي مجلس النواب قانون حيازة الحيوانات قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة اقتناء الكلاب

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