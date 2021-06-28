لوحة معدنية لكل كلب.. ضوابط جديدة لحيازة الكلاب.. وشرط السن لصاحبها لا يقل عن 16 عامًا

كتب- محمد نصار:

أعد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة.

ويحظر مشروع القانون حيازة الكلاب إلا من خلال ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتم تسليم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المشار إليها بالمادة 11 من القانون، ويتم تثبيتها في رقبة الكلب بصورة دائمة وحال فقدها يجب عليه التوجه فورًا لطلب لوحة جديدة مع أداء تكلفتها.

ونصت المادة 13 على أنه يجب تكميم الكلاب وتقييدها بطريقة مناسبة للسيطرة عليها، أثناء التنزه أو خلال اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن صاحب الكلب عن 16 عامًا.