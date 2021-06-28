مشروع قانون يلزم حائزي الحيوانات الخطرة بإبلاغ السلطة المختصة بحالات الولادة الجديدة

كتب- محمد نصار:

أعد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة.

ووفق مشروع القانون يلتزم كل من يحوز حيوانات خطرة في حالة ولادة الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة كتابة، وذلك خلال كدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ الولادة.

وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص للحيازة.