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خطيب بالأوقاف يعتذر للوزير بإعلان في صحيفتين ...تعرف علي السبب

02:05 م الإثنين 28 يونيو 2021
خطيب بالأوقاف يعتذر للوزير بإعلان في صحيفتين ...تعرف علي السبب

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قدم الشيخ أبو اليزيد محمد صالح، خطيب مكافأة بوزارة الأوقاف، اعتذارا مكتوبا للدكتور محمد مختار جمعة، والعاملين بالوزارة، في إحدى الصحف، اليوم الاثنين.

وقال أبو اليزيد في برقية اعتذاره: "أعتذر أنا أبو اليزيد محمد صالح، خطيب مكافأة بوزارة الأوقاف، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والعاملين بالوزارة، عما صدر مني من تعليق بطريق الخطأ".

وتابع: "أتعهد بعدم تكرار ذلك مرة أخرى، وألتمس من وزير الأوقاف، العفو والصفح".

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، إن الشيخ أبو اليزيد محمد صالح أساء للدكتور محمد مختار جمعة، والعاملين بالوزارة أكثر من مرة، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن وزارة الأوقاف رفعت قضية العام الماضي ضد خطيب المكأفاة، بعد إساءاته المستمرة، وتنظر حاليا أمام القضاء.

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محمد مختار جمعة الشيخ أبو اليزيد محمد صالح وزارة الأوقاف الإساءة على سوشيال ميديا

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