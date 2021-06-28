خطيب بالأوقاف يعتذر للوزير بإعلان في صحيفتين ...تعرف علي السبب
كتب- محمود مصطفى:
قدم الشيخ أبو اليزيد محمد صالح، خطيب مكافأة بوزارة الأوقاف، اعتذارا مكتوبا للدكتور محمد مختار جمعة، والعاملين بالوزارة، في إحدى الصحف، اليوم الاثنين.
وقال أبو اليزيد في برقية اعتذاره: "أعتذر أنا أبو اليزيد محمد صالح، خطيب مكافأة بوزارة الأوقاف، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والعاملين بالوزارة، عما صدر مني من تعليق بطريق الخطأ".
وتابع: "أتعهد بعدم تكرار ذلك مرة أخرى، وألتمس من وزير الأوقاف، العفو والصفح".
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، إن الشيخ أبو اليزيد محمد صالح أساء للدكتور محمد مختار جمعة، والعاملين بالوزارة أكثر من مرة، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن وزارة الأوقاف رفعت قضية العام الماضي ضد خطيب المكأفاة، بعد إساءاته المستمرة، وتنظر حاليا أمام القضاء.
الخبر التالى:نقدر تخوفات النواب.. "تشريعية البرلمان": بنود "الفصل غير التأديبي" كفلت الرد على أية ملاحظات
كورونا.. لحظة بلحظة
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان