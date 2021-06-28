تراقص يمينا ويسارا أثناء التلاوة.. الأوقاف تحيل مفتشا بالوزارة لباحث دعوة وتحقيق عاجل بنقابة القراء

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف إحالة الشيخ ج ح، إمام وخطيب بمديرية القاهرة، إلى وظيفة باحث دعوة، ومنعه من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد أو القراءة بها، أو أي عمل دعوي أو تحفيظ قرآن بجميع مساجد الجمهورية.

وقررت وزارة الأوقاف، تعميم بيان بذلك على المديريات، مع مخاطبة كل من اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونقابة القراء بشأن ما نسب إليه من مخالفة.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أن المذكور يعمل مفتشا بالوزارة، انتشر له مقطع فيديو على مواقع التواصل وهو يقرأ بعض آيات سورة الرحمن، بدولة باكستان، ويتمايل يمينا ويسارا بطريقة لا تتفق مع آداب التلاوة، ولم يراعي حرمة القرآن الكريم، وسط تهليل و هتافات الحاضرين.



وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، الاثنين، أن أحد الحاضرين ألقى بعض العملات الورقية على رأس الشيخ، أثناء تلاوته للقرآن الكريم، دون أن يعترض الأخير، أو يمنع الشخص من القيام بذلك، ما يعد خروجا على آداب التلاوة.

ومن جانبه قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، إن النقابة أوقفت الشيخ جمال السيد حسين عن التلاوة، واستدعي للمثول أمام لجنة القيم، في اجتماع مجلس الإدارة في العاشر من يوليو المقبل.

وأضاف حشاد في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه سيتم الاستفسار من القاريء عن الفيديو المتداول، وسبب حركاته الزائدة التي لا تتناسب مع آداب التلاوة، مشيرا إلى أنه يوجه عقوبات بالفصل من النقابة.

كانت نقابة القراء، أعلنت مخاطبة وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام والأزهر، حول القراء الذين يتجاوزون في حق كتاب الله، بالمحافل الخاصة والعامة مهما كان أسمائهم ومراكزهم، من المنتسبين لهذه الجهات ووقفهم عن العمل والقراءة على الهواء، حتى لا يكونوا أسوة سيئة لمن يحاول تقليدهم من صغار القراء.

وأوضحت نقابة القراء في بيان لها، أن ذلك يأتي استمرارا لجهودها في الحفاظ على كتاب الله، ومحاربة البدع والفتن، والتجرؤ من بعض أدعياء التلاوة على أحكام التلاوة والابتداع في الوقف، والابتداء والإصرار على عدم الالتزام بأحكام التلاوة.