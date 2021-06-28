براتب يصل لـ(6) آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 4027 فرصة عمل جديدة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توفير 4027 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال 73 شركة ومصنع قطاع خاص، في 14 محافظة؛ لشغلها خلال شهر يوليو 2021.

وقال الوزير، إن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص، ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg" النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وسوف ترشح الإدارة المختصة، المتقدمين على الفرص، وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج، بتوفير فرص مناسبة للمتقدم؛ لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح أن هذه الفرصة متوفرة في 14 محافظة هي: "القاهرة، الشرقية، القليوبية، أسيوط، المنيا، الغربية، الدقهلية، السويس، المنوفية، دمياط، الأقصر، أسوان، البحيرة، والإسماعيلية"، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يونيو 2021 في النشرة السابقة، وعددها 410 فرص عمل.​