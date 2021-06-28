كم بلغت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 778 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 667 جنيهًا، وعيار 24 نحو 889 جنيهًا، والجنيه الذهب 6224 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 4.1 دولار، بنسبة هبوط قدرها 0.23%؛ لتسجل 1874.4 دولار، في الساعة 12:21 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.