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"السياحة": تشغيل ٢٥٧٠ غرفة فندقية جديدة خلال النصف الأول من 2021

12:36 م الإثنين 28 يونيو 2021
"السياحة": تشغيل ٢٥٧٠ غرفة فندقية جديدة خلال النصف الأول من 2021

عبد الفتاح العاصي

كتب- مصراوي:

قال السيد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحلات والأنشطة السياحية، إن عدد الغرف الفندقية التي تم تشغيلها خلال الأشهر الستة الماضية بلغت ٢٥٧٠ غرفة جديدة على مستوى محافظات الجمهورية، لتضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر.

يأتي ذلك في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع الاستثمار لإقامة مشروعات ترفيهية وخدمية، والمشاركة في رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة الطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا تلك التي بالمحافظات السياحية، مما يسهم في استيعاب واستقبال أعداد أكبر من السائحين.

وأضاف العاصي، في بيان له اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات الفندقية الجديدة، والتي يتم حاليًّا دراسة طلبات تشغيلها وتصل إلى ٦٠٠٠ غرفة فندقية، وسيكون بالتالي عدد الغرف الجديدة التي تم افتتاحها وتشغيلها خلال ٢٠٢١ ما يقرب من ٨٥٠٠ غرفة فندقية جديدة تضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر.

عبد الفتاح العاصي الأنشطة السياحية الغرف الفندقية وزارة السياحة مشروعات ترفيهية

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