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جهاز "العاشر من رمضان" ينفذ حملة موسعة جديدة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات

12:35 م الإثنين 28 يونيو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأن لجنة الإشغالات والتعديات، قامت بشن حملة موسعة جديدة لإزالة إشغالات بالمنطقة(B1)، أسفرت عن إزالة كرفان معدني وأسوار زراعات عشوائية وتحرير محضر بالمخالفة، كما تم إزالة الإشغالات بالمجاورة 9 والمجاورة ٣٦ أمام القطعة السكنية رقم ٥، وأنشطة مخالفة بالمجاورة 37، وكذا رفع إشغالات من أمام المحال بمنطقة الأردنية، وذلك بمشاركة الإدارات المختصة بالجهاز.

وأضاف عمران، أنه تم تنفيذ 5 قرارات غلق وتشميع وإزالة تند مخالفة ولافتات إعلانية وإعادة الشيء إلى أصله بعد إزالة المخالفات الموجودة بوحدات سكنية بالحي العاشر، وكذا إزالة أبواب صاج أثناء الشروع في فتح محال بقطعة سكنية بالمجاورة 18، ومنطقة إبنى بيتك، بجانب منع تواجد للباعة الجائلين والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

وأكد رئيس الجهاز، استكمال تنفيذ الحملات لضرورة رفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات وسرعة رصد المخالفات قبل الشروع فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة لإزالة الإشغالات إزالة إشغالات المهندس أحمد عمران أحمد مدينة العاشر من رمضان

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