أول تعليق من نجل حسين يعقوب على منعه من صعود المنابر

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ علاء محمد حسين يعقوب، إنه ملتزم تماما بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمنعه من صعود المنابر، وإحالته من إمام وخطيب بإدارة أوقاف أكتوبر بمديرية الجيزة، إلى باحث دعوة.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الاثنين: "نفذت اليوم قرار وزير الأوقاف بإحالتي إلى باحث دعوة بمديرية أوقاف الجيزة"، امتثالا لقرار الدكتور محمد مختار جمعة الذي صدر أمس الأحد.

قرار جديد من وزارة الأوقاف بشأن نجل الداعية محمد حسين يعقوب

وأشار الشيخ علاء محمد حسين يعقوب، إلى أن يقوم بتنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف أولا بأول، مشيرا إلى أنه يكن كل الاحترام والتقدير لجميع قيادات الوزارة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر إحالة الشيخ علاء الدين محمد حسين، إمام وخطيب بإدارة أكتوبر بالجيزة، نجل الشيخ محمد حسين يعقوب، إلى وظيفة باحث دعوة، ومنعه من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد أو القراءة بها، أو أي عمل دعوي أو تحفيظ قرآن بجميع مساجد الجمهورية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن قرار إحالة الشيخ علاء محمد حسين إلى باحث دعوة، يأتي بناء على مذكرة من مديرية الجيزة.

في الوقت نفسه، كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن الشيخ علاء الدين محمد حسين هو نجل الداعية الشيخ محمد حسين يعقوب، ويعمل إماما وخطيبا بمديرية الجيزة.

وقال المصدر في تصريح لمصراوي، إن الشيخ علاء محمد حسين يعقوب خالف منهج تعليمات وزارة الأوقاف، ما أدى إلى إحالته إلى باحث دعوة، ومنعه من صعود المنابر.

وكتب نجل الشيخ حسين يعقوب على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" قبل قليل:"إنا لله وإنا إليه راجعون، وزارة الأوقاف تقرر منعي من الخطابة والإمامة دون إبداء أي سبب".

وقال نجل الشيخ حسين يعقوب:"بفضل الله لم أرتكب مخالفة واحدة طوال سنوات عملي بالأوقاف والكل يشهد بذلك، أنا ماشي ع الكتالوج، الحمد لله على كل حال".