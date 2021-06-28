بعد 72 ساعة.. انتهاء التطبيق التجريبي لمنظومة البناء الجديدة في المدن

كتب- محمد نصار:

أوشكت مهلة الشهرين التي حددتها الحكومة لتطبيق منظومة البناء الجديدة بشكل تجريبي على الانتهاء حيث تنقضي بنهاية شهر يونيو الجاري والذي يوافق الأربعاء المقبل.

كانت الحكومة أعلنت عن تطبيق منظومة البناء الجديدة تجريبيا في 27 مركزا ومدينة وحيا تم اختيارهم على مستوى الجمهورية، لمدة شهرين تبدأ اعتبارا من 1 مايو الماضي وحتى نهاية يونيو الجاري.

وبحسب إعلان الحكومة سيتم تعميم منظومة البناء الجديدة على مستوى جميع المدن المصرية بعد نهاية مدة التطبيق التجريبي للاشتراطات.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، في وقت سابق لمصراوي، إنه سيتم تعميم المنظومة البنائية على مستوى مدن الجمهورية بداية من أول يوليو القادم.

وحول موقف القرى المصرية من تطبيق هذه الاشتراطات، أوضح قاسم، أنها لا تخضع لمنظومة البناء المصرية، ويسير العمل بها وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.