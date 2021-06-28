فيديو وصور.. أول أتوبيس كهربائي صديق للبيئة صنع بأيادٍ مصرية

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة الإنتاج الحربى، عن بدء تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل mcv، إيمانًا من وزارة الإنتاج الحربي بدور القطاع الخاص، حيث نتج عن هذا التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة صناعة وسائل النقل mcv إنتاج أول أتوبيس كهربائي مصري بأيدي مصرية، وذلك من منطلق رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور العالمي لصناعة الأتوبيسات التي تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء.

ويقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث، خاصةً وأن الشركة تعمل فى هذا المجال منذ 25 عاما، ويستهدف هذا التعاون إبراز مدى تعاون الدولة ممثلة في وزارة الإنتاج الحربى والقطاع الخاص ممثل في شركة صناعة وسائل النقل mcv.

وقال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هذا التعاون يؤكد الإصرار علي تعميق وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات في مصر والعوائد الاقتصادية بزيادة نسبة المكون المحلي لتصل إلى أكثر من 60%، حيث أن تصميم الأتوبيس بالكامل تم بواسطة مهندسين مصريين وتصنيع كل أجزاء الهيكل الخارجي والداخلي للأتوبيس تم تصميمها وتصنيعها في مصر من (زجاج / إطارات / كراسى /..... المواد الخام الأساسية مثل الفيبر و الصاج الخارجى لجسم الأتوبيس).

​