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٧ أجهزة تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. تعرف عليها

09:20 ص الإثنين 28 يونيو 2021
٧ أجهزة تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. تعرف عليها

استهلاك الكهرباء

كتب-محمد صلاح:

يعتقد الكثير من المواطنين أن بعض الأجهزة الكهربائية تتوقف عن استهلاك الكهرباء عند غلقها إلا أن ذلك غير صحيح بالمرة بسبب وجود بعض الأجهزة التى تستمر فى استهلاك الكهرباء عند عدم نزع الفيشة من المصدر ، وهو ما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وارتفاع الفاتورة.

ونتيجة لذلك يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على زيادة وعي المواطنين وحثهم على ترشيد واستهلاك الكهرباء من خلال اتباع عدد من الخطوات أبرزها :-

1- ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك

٢-نزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من أنواع الشواحن.

٣- استمرار الفيشة في مقبس الكهرباء بدون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"

٤- يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل .

٥- وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة:

٦- غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، حيث أنه بالرغم من غلقه يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل .

٦ - الأجهزة ذات "التايمر"مثل الميكروويف يجب فصل الفيشة الخاصة بها من مصدر الكهرباء .

٧- الأجهزة التى تعمل من خلال "الفيشة"مثل المراوح والخلاطات، لابد من الحرص على سحب الفيشة من الكهرباء لضمان عدم زيادة استهلاكها من الطاقة.​

استهلاك الكهرباء الأجهزة الكهربائية ارتفاع فاتورة الكهرباء غلق جهاز الكمبيوتر

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