حدث ليلًا| أبرز محطات زيارة الرئيس السيسي في العراق وعودة النائب العام بالقطع الأثرية المُستردة

شهدت ليلة الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-استقبال حافل ومباحثات تاريخية.. أبرز محطات زيارة السيسي في العراق "صور وفيديو"

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، وكان في استقباله الرئيس العراقي برهم صالح، عقد بعدها جلسة مباحثات مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، في إطار الجولة الـ4 لآلية التعاون الثلاثي، التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019.

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-النائب العام يعود إلى القاهرة بالقطع الأثرية المستردة

عاد، مساء اليوم الأحد، المستشار النائب العام، ووفد النيابة العامة المرافق له، بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وفي رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة.

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-انخفاض لمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 657 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 210052 حتى اليوم.

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-الطفل الفائز بجائزة الدولة في الابتكار: اخترت تطبيق العاصمة الإدارية لأنه غير مسبوق

قال الطفل إياد معتز، إنه سعيد بعد فوزه بجائزة الدولة للمبدع الصغير في مجال الإبداع والابتكار فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية عن عمل تطبيق العاصمة الإدارية.

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-الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادمًا من العاصمة العراقية بغداد

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة بغداد الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.

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-"تجنبنا سيناريو كارثيا".. رئيس قناة السويس يكشف للبرلمان كواليس تعويم السفينة الجانحة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تعويم السفينة "إيفرجيفن" تم بجهود مصرية خالصة وعمل مصري بامتياز، مشيرًا إلى أن تلك العملية أثبتت للعالم أجمع قدرة مصر، لا سيما في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تابع لحظة بلحظة ملف تعويم تلك السفينة.

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-وزيرة الصحة: توريد 1.9 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا في يوليو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة جهود توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، ومستجدات تصنيع اللقاحات محليًا، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

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-هيئة الدواء تحذر من قطرة عين مغشوشة بالأسواق.. وهذه طريقة اكتشافها (مستند)

طالبت هيئة الدواء المصرية بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، للعبوات المغشوشة والمقلدة من قطرة العين "Xolamol ophthalmic solution"، لعدد من التشغيلات.

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-السيسي من العراق: أمن مصر المائي من الأمن العربي

ثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موقف دولتي الأردن والعراق الداعم لمصر فيما يتعلق بحقوقها المائية، مؤكدًا أن هذا الأمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي العربي، ويشكل جزءًا من الحقوق المائية العربية بشكل عام.

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-السيسي لملك الأردن: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

قال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى، اليوم الأحد، في العاصمة العراقية بغداد، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

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-"فتاة الفستان".. "حقوق إنسان النواب" تطالب بالتحقيق في واقعة التنمر على طالبة جامعة طنطا

أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب رفضها وبشكل قاطع لواقعة التنمر، التي تعرضت لها الطالبة حبيبة طارق، بجامعة طنطا، في الواقعة المعروفة بـ"فتاة الفستان".

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-أسبوع ساخن.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر بسبب هذه الظاهرة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف بدأ منذ أيام، وفصل الصيف من المعروف أنه فصل حار، ترتفع فيه درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

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-الصحة: تعيين بيتر وجيه أمينًا مساعدًا في لجنة التخصصات الطبية

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تعيين الدكتور بيتر توفيق وجيه أمينا مساعدا للشؤون التنفيذية للجنة العليا للتخصصات الطبية، لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

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-الحكومة تعلن دراستها لصيغة الشراكة بين وزارتي التعليم العالي والصحة في إدارة المستشفيات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمة الطبية في مختلف المحافظات، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

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-بـ400 مليون دولار.. البرلمان يوافق على قرض البنك الدولي لدعم التأمين الصحي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.

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-رسميًا.. "تشريعية البرلمان" توافق نهائيًا على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وأكثر من عشر الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

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-"هيئة الشراء الموحد": توريد 20 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" حتى نهاية 2021

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة جهود توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، ومستجدات تصنيع اللقاحات محليًا، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام ، رئيس هيئة الدواء المصرية.

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-15 ألف جنيه بعد 5 سنوات زواج.. برلماني يوضح تفاصيل التأمين ضد مخاطر الطلاق

أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قانون التأمين الموحد، قانون دسم ويضم 270 مادة، وسيتسغرق وقتًا طويلًا للنقاش قد يمتد إلى الفصل التشريعي المقبل، موضحًا أن القانون يسعى لضم مواد قوانين التأمين في قانون واحد.

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-افتتاح المرحلة الأولى مايو 2022.. أبرز المعلومات عن "مونوريل" العاصمة الإدارية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافيك عن مشروع المونوريل "العاصمة الإدارية- 6 أكتوبر"، كأحد مشروعات النقل الجماعي التي تنفذها وزارة النقل.

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-بتوجيهات الإمام الأكبر.. الأزهر يطلق قافلة طبية إلى قطاع غزة

انطلقت فجر الأحد قافلة طبية من الأزهر الشريف إلى قطاع غزة، تضامنًا مع الأخوة الأشقاء في دولة فلسطين، نتيجة تعرضهم للإرهاب الغاشم خلال الشهر الماضي، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

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-مصر تدين استهداف محطة إنتاج الكهرباء في سامراء

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم عن بالغ إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في سامراء بدولة العراق الشقيقة بصواريخ كاتيوشا، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمحطة‪.‬

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-البنتاجون: قصف منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران في سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن القوات الجوية قصفت منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق.

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-السعودية تعلن اعتراض هجوم صاروخي حوثي على المناطق الجنوبية

أعلنت الدفاعات الجوية السعودية، اعتراض صاروخين باليستيين، أطلقتهما ميلشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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-العثور على ملفات حساسة بشأن الواقعة البحرية الروسية البريطانية.. وروسيا ترد: "جيمس بوند لم يعد كفؤا"

تصاعدت أزمة اعتراض البحرية الروسية للمدمرة البريطانية "ديفندر" في البحر الأسود خلال الفترة الماضية. إذ هددت روسيا باحتمال ضرب أي سفينة متسللة تهدد أمنها واستدعت السفير البريطاني للاعتراض على الحداث، واعتبرت الحادث "انتهاك فاضح لاتفاقية الأمم المتحدة".

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-الكويت تلقي القبض على مصري أساء إليها في فيديو

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية- عبر حسابها على موقع "تويتر"- إلقاء القبض على صاحب واقعة بث مقطع فيديو مسيء لدولة الكويت وإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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-نص البيان الختامى للقمة الثلاثية في بغداد

أكد البيان الختامي لقمة بغداد، أن القمة التي عقدت بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأتي استكمالا لجهود القادة الثلاثة في تعزيز وتكامل الجهود المشتركة بين البلدان الثلاثة في المجالات كافة.

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-فرنسا: 12.06% من الناخبين يشاركون بالدورة الثانية من الانتخابات المحلية

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد، أن نسبة مشاركة الناخبين في الدورة الثانية من الانتخابات المحلية وصلت إلى 12.06% .

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