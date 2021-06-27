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البابا تواضروس يلتقي مدربي "1000 معلم كنسي"

11:54 م الأحد 27 يونيو 2021
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كتب- مينا غالي:

التقى البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، بالمجموعة الأولى من مدربي "1000 معلم كنسي" في الملتقى الخاص بهم والذي انعقد في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وألقى على المدربين الحاضرين المحاضرة الختامية للمؤتمر.

وبدأت فعاليات المؤتمر يوم الخميس الماضي وتنتهي فعالياته بعد ظهر الغد، وحضره 73 من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من 23إيبارشية، وهم الذين تميزوا خلال المستويات الثلاثة من مشروع قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ.. تراث كنيستنا روح وحياة" لتدريب 1000 معلم كنسي، وركز المؤتمر على الجانب المعلوماتي الذي يجب أن يتزود به المدرب في خدمته وتعليمه.

البابا تواضروس الثاني مدربي 1000 معلم كنسي دير القديس الأنبا بيشوي وادي النطرون

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