بعد حظر الإفتاء على غير المتخصصين.. ننشر ضوابط الظهور الإعلامي لمن يتصدى للفتوى

كتب- مينا غالي:

سادت حالة من الجدل مجددًا حول حظر اعتلاء المنابر دون ترخيص، بعد الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير ضوابط الظهور الإعلامي لمن يتصدى للدعوة أو الفتوى في وسائل الإعلام، وفقًا للقانون الخاص بتنظيم الظهور الإعلامي الصادر عام 2017 على النحو التالي:

1- حظر القانون على غير المرخص لهم من علماء الدين الحديث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية.

2- إلزام كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ قبل السماح له بالظهور إعلاميًا للحديث في الشأن الديني.

3- إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التي تخالف ذلك.

4- سحب الترخيص أو إيقافه إذا أبدى رجل الدين رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة.

5- سحب الترخيص أو إيقافه إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، أو إذا فقد شرط الأهلية، أو إذا فقد شرطًا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.

يأتي هذا فيما حدد القانون عقوبات ضد من يظهر في وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص، حيث يعاقب القانون من يتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كما يعاقب القانون، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة حال تكرار الأمر.

في سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجموعة من المعايير لتنظيم عمل البرامج الدينية، تتمثل في:

1- أن يكون مقدم البرامج ملمّا بالقضايا الدينية.

2- أن يكون مقدم البرامج لديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها، فضلا عن إلمامه بالسيرة النبوية.

3- أن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين

4- ألا تكون مواقع التواصل الاجتماعي مصدرًا لإبداء الرأي أو الإفتاء، عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأوقاف وجامعة الأزهر.

5- عدم إثارة قضايا خلافية أو آراء تثير الفتن أو تحرض على التطرف.

6- مراعاة عدم بث إعلانات قبل أو في أثناء أو بعد البرنامج مباشرة لا تتناسب مع القيم الدينية.

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