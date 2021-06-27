"تجنبنا سيناريو كارثيا".. رئيس قناة السويس يكشف للبرلمان كواليس تعويم السفينة الجانحة

كتب- نشأت علي:

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن تعويم السفينة "إيفرجيفن" تم بجهود مصرية خالصة وعمل مصري بامتياز، مشيرًا إلا أن تلك العملية أثبتت للعالم أجمع قدرة مصر لاسيما في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تابع لحظة بلحظة ملف تعويم تلك السفينة.

وأوضح ربيع، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم الأحد، أن حل تلك الأزمة كان مثار فخر وإشادة من كافة المنظمات والشركات الملاحية والبحرية خاصة أن الأزمة تم التغلب عليها وحلها بأفكار مصرية وجهود مصرية وعمالة مصرية من أبناء هيئة قناة السويس.

وأضاف ربيع أنه تم التكريك بعمق 18 مترًا حتى تعويم السفينة واستخراج أكثر من 29 ألف متر مكعب رمال نتيجة أعمال التكريك، لافتًا إلى أن السيناريو الثاني لتعويم السفينة كان كارثيًا، لأنه كان سيتغرق أكثر من 6 أشهر خالصة، لاسيما وأن السفينة كانت تحمل أكثر من 18 ألف حاوية وبالحساب كان سيتم إنزال 10 حاويات في الساعة الواحدة، لكن بفضل الله وبفضل ابناء مصر تم التعويم في 6 أيام في ملحمة مصرية خالصة.

وقال ربيع إنه تم العمل ليلًا ونهارًا حتى الانتهاء من تعويم السفينة، مشيرًا إلى أنه كان الإدارة المصرية في التغلب على أزمة السفن المنتظرة في ذلك الوقت، والتي وصل عددها لأكثر من 422 سفينة في الانتظار حيث أدير الأمر على أعلى مستوى حتى تم مرور تلك السفن بآمان في 4 أيام فقط كل يوم 100 سفينة، وهو ما أعاد إلى الأذهان ملحمة تاميم قناة السويس.

ولفت ربيع إلى أن تلك الأزمة كانت لها استفادة عظيمة منها العمل على تطوير أقسام الإنقاذ وإضافة قاطرات تعمل بقوة 250 طن وأجهزة وأوناش ولأكثر من 60 متر ارتفاع وتأسيس وحدة بحرية دولية ووحدة تعويضات.