الصحة: تعيين بيتر وجيه أمينًا مساعدًا في لجنة التخصصات الطبية

كتب- أحمد جمعة:

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تعيين الدكتور بيتر توفيق وجيه أمينا مساعدا للشؤون التنفيذية للجنة العليا للتخصصات الطبية، لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

ويشغل وجيه حاليا منصب نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وسبق أن عمل وجيه مديرا لمستشفى حميات العباسية، ونائبا لمدير معهد ناصر للأقسام الحرجة والطوارئ، ومديرا لمستشفى السلام التابع لمنظومة التأمين الصحي الجديد في بورسعيد.