السكة الحديد تكشف تفاصيل اصطدام قطار بسيارة في الفيوم

كتب– أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة 1:35 ظهرًا، وأثناء مسير قطار 3184/1111 إكسبريس (الفيوم/ القاهرة) بكم 20.500 بين محطتي سيلا/ الناصرية، عبرت سيارة ملاكي شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه نتج عن ذلك اصطدام القطار بالسيارة، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص، نقلته الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

وأوضحت الهيئة أنه في تمام الساعة 14.30 تم استئناف مسير حركة القطارات بشكل طبيعي.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات الالتزام بعبور السكة الحديد من الأماكن المخصصة، وتوخي الحذر واتباع تعليمات الهيئة، أثناء عبور السكة الحديد، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.