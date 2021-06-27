Masrawy logo white

حدث في 8 ساعات| زيارة تاريخية للسيسي إلى العراق.. وشركة فرنسية تدير خط المترو الثالث

08:49 م الأحد 27 يونيو 2021
حدث في 8 ساعات| زيارة تاريخية للسيسي إلى العراق.. وشركة فرنسية تدير خط المترو الثالث

حدث في 8 ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعراق، وتوريد 20 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" حتى نهاية 2021، البرلمان يوافق على قرض البنك الدولي لدعم التأمين الصحي، وقرار جديد من وزارة الأوقاف بشأن نجل الداعية محمد حسين يعقوب، وزير النقل الوزير يشهد بدء تشغيل الخط الثالث للمترو (عبر شركة فرنسية).

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

العراق السيسي فرنسا خط المترو الثالث وزارة الأوقاف محمد حسين يعقوب لقاح سبوتنيك البنك الدولي

الخبر التالى:

السكة الحديد تكشف تفاصيل اصطدام قطار بسيارة في الفيوم

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أسبوع ساخن.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر بسبب هذه الظاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا