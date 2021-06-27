حدث في 8 ساعات| زيارة تاريخية للسيسي إلى العراق.. وشركة فرنسية تدير خط المترو الثالث
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعراق، وتوريد 20 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" حتى نهاية 2021، البرلمان يوافق على قرض البنك الدولي لدعم التأمين الصحي، وقرار جديد من وزارة الأوقاف بشأن نجل الداعية محمد حسين يعقوب، وزير النقل الوزير يشهد بدء تشغيل الخط الثالث للمترو (عبر شركة فرنسية).
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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