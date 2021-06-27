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15 ألف جنيه بعد 5 سنوات زواج.. برلماني يوضح تفاصيل التأمين ضد مخاطر الطلاق

08:32 م الأحد 27 يونيو 2021
15 ألف جنيه بعد 5 سنوات زواج.. برلماني يوضح تفاصيل التأمين ضد مخاطر الطلاق

النائب محمود سامي

كتب- أسامة علي:

أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قانون التأمين الموحد، قانون دسم ويضم 270 مادة، وسيتسغرق وقتًا طويلًا للنقاش قد يمتد إلى الفصل التشريعي المقبل، موضحًا أن القانون يسعى لضم مواد قوانين التأمين في قانون واحد.

وأضاف سامي، في بث مباشر لـ"مصراوي" أن هناك مادة مثيرة للجدل بالقانون، إذ تعمل على وجود 8 تأمينات إجبارية، بدلًا من تأمين واحد في القوانين السابقة وهو تأمين السيارات، ومن بين هذه التأمينات، التأمين على مخاطر الطلاق، وما تبعها من مخاوف، مؤكدًا أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي الحكومة لشرح فكرة التأمين على الطلاق والرد على المخاوف.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس الشيوخ، أن ممثلي الحكومة أكدوا أن التأمين ينص على أنه يحق للمرأة حال استمرار الزواج 5 سنوات، إضافة إلى أن المبلغ التأميني سيكون 15 ألف جنيه وهو مبلغ ليس كبيرا، كما أن القانون يحاول حماية المطلقة وتوفير بعض الأموال التي تكفي عدة أشهر لحين الحصول على النفقة، وهو حماية للمطلقات من العوز.

محمود سامي الحزب المصري الديمقراطي الطلاق الزواج قانون التأمين الموحد

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